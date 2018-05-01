В США пеликаны едва не сорвали выпускной
Незваные гости посетили церемонию вручения дипломов в университете Пеппердайн в Калифорнии. В разгар торжества к выпускникам присоединялись два огромных пеликана. Птицы вели себя агрессивно: сначала садились на головы собравшимся, затем вышли на красную дорожку, где пытались атаковать охранников. Последним пришлось потрудиться, чтобы выпроводить пеликанов с университетской площадки.
Университет Пеппердайн расположен рядом с популярными курортами Малибу и Санта-Моника на побережье Тихого океана, где пеликаны - совсем не редкость.