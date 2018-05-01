В Париже непразднично: организованное профсоюзами первомайское шествие завершилось беспорядками и столкновениями с полицией. Зачинщиками выступили присоединявшиеся к демонстрантам анархисты. Свыше тысячи молодых людей в черном с закрытыми масками лицами начали крушить витрины, бросать бутылки с зажигательный семью и возводить баррикады, скандируя "Мы ненавидим полицию" и "Париж, поднимайся".
Парижский Первомай: дым и анархисты
Парижский Первомай: дым и анархисты
Накануне префектура французской столицы сообщила органам правопорядка о возможном выступлении экстремистов, которые готовились к акции в том числе через социальные сети. Там они договаривались о "большой революционной встрече", обещая "серьезно схлестнуться с полицией и сокрушить символы капитализма" в 50-ю годовщину "Красного мая" в Париже.
Главной площадкой столкновений стал бульвар близ Аустерлицкого вокзала, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Есть задержанные.
Министр внутренних дел Франции Жерар Колон осудил действия анархистов, гарантировав восстановление общественного порядка.