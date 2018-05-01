Хождение по стропам в Кисловодске

Экстремалы со всего мира в эти дни съехались в Кисловодск. Здесь уже во второй раз проходит международный фестиваль по хождению по стропе для любителей острых ощущений "Хайлайн-2018".

Сами они называют себя хайлайнерами. В этом году в Кисловодск приехали целый ряд именитых экстремалов, в том числе рекордсмен России Геннадий Скрипко, а также известный хайлайнер из Германии Фреди Кюне.

Стропа натянута над пропастью на высоте более 120 метров. Это почти 40-этажный дом!

У неподготовленного человека голова начинается кружиться уже за несколько шагов до обрыва, но не у этих ребят. Конечно, есть страховка, однако на такой высоте нервы напряжены до предела и адреналин перехлестывает через край.

В этом году участники фестиваля "Хайлайн-2018" намерены обновить рекорды по дальности дистанции, а также провести соревнования по скорости прохождения стропы.