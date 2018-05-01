В Греции день борьбы рабочих за свои права за последнее десятилетие приобрёл особенное значение. Правительство подписывает всё новые меморандумы с иностранными кредиторами. Последнее на сегодняшний день такое соглашение обязует Афины вновь сократить расходы на здравоохранение, понизить пенсионные выплаты, а также приватизировать государственные электростанции.

«Получилось, что правительство наговорило много лжи, и рабочие люди это прекрасно понимают, мы это ощущаем на собственной шкуре. Наша задача — не просто выразить своё недоверие, а предпринять меры».

«Для рабочего класса это никогда не кончится — все эти меморандумы и урезания, потому что это аспект той политики, которую они проводят».

Среди манифестантов — экс-глава минфина Янис Варуфакис, покинувший в своё время правительство, согласившееся на меры экономии вопреки собственным обещаниям:

«У каждого поколения рабочих и работающих есть священная обязанность вновь и вновь продолжать ту же борьбу. Не будет ни окончательной победы, ни окончательного поражения, пока существует капитализм. Ситуация всё хуже день ото дня, не будет конца этим меморандумам, пока мы остаёмся в долгах. А всё остальное — сказки, и вы прекрасно это понимаете».

Фэй Дулкери, Euronews:

«Безработица остаётся очень высокой, ситуация ухудшается и „утечкой мозгов“, когда молодые люди покидают страну из-за кризиса. Вот главные проблемы, волнующие тех, кто вышел на сегодняшнюю демонстрацию. Они не верят в то, что Греция сможет к лету завершить „эпоху меморандумов“».