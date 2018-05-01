Первомай: профсоюзы против Макрона

План перемен в государственной железнодорожной компании SNCF уже привёл к массовым забастовкам и транспортным проблемам в течение всего апреля.

Представители профсоюзов утверждают, что и в остальных сферах — схожая ситуация:

«Проблема везде одна и та же, будь то здравоохранение, оборона, почта или железная дорога: для той работы, что мы должны делать, не хватает людей».

Профсоюзы настроены более чем решительно в своём противостоянии реформам Макрона; но признают, что можно было бы действовать и сплочённее — ведь пока чрезвычайные даже по французским меркам забастовки на железной дороге не заставили правительство передумать:

«Сегодня не хватает реализации того единства, которое мы видим в организациях, в профсоюзах, нет отражения этого единства на общенациональном уровне».

По данным самих профсоюзов, нынешняя демонстрация в центре Парижа собрала около 55 тысяч человек — это на треть меньше, чем в прошлом году.