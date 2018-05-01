Эксперт: "Давайте не будем демонизировать Иран"

После того, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран лжет о соблюдении условий ядерной сделки, "иранское ядерное досье" снова оказалось в международной повестке дня. Позицию Израиля поддержали США, в ЕС намерены дождаться оценки МАГАТЭ. Эксперт Пьер Конеза комментирует ситуацию.

Пьер Конеза, эксперт по международным отношениям, писатель, бывший сотрудник минобороны Франции:

"Нетаньяху не тот человек, мнению которого по данному вопросу я доверяю. Я помню, будучи членом Кнессета, он уже обвинял Иран в создании бомбы. Первый раз подобные обвинения прозвучали в 1988 году. Тогда Нетаньяху заявил, что Иран создаст бомбу в течение шести месяцев. Мы не можем сказать, что предсказание было очень реалистичным. Вопрос в том, чтобы узнать, есть ли у Нетаньяху новая информация, или это просто основное досье, которое он извлек в достаточно агрессивной манере".

В 2015 году Иран согласился заморозить ядерную программу в обмен на ослабление режима санкций. Тегеран настаивает, что целью программы была лишь мирная ядерная энергетика.

Пьер Конеза, эксперт:

"Ядерная программа была. Это очевидно. Поэтому переговоры, в результате которых было заключено соглашение 2015 года, шли с трудом и завершились, как мне видится, вполне логично. Иран признают так называемой "пороговой" страной - с технологиями и наработками (в том, что касается ядерного оружия) без возможности их реализовать".

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ракетная программа Ирана является проблемой для Ближнего Востока.

Пьер Конеза, эксперт:

"Меня удивила пресс-конференция президентов Франции и США - Макрона и Трампа, когда они говорили о том, что Иран - дестабилизирующая сила на Ближнем Востоке. И это, когда у нас на парижских улицах - 240 погибших и еще 900 человек пострадавших от салафитов, не имеющих отношение к Ирану, но имеющих много общего с Саудовской Аравией. Я считаю, Макрон пошел на уступки на той пресс-конференции. Так что, давайте не будем демонизировать Иран, когда у нас есть проблемы с терроризмом."

Что произойдет, если Дональд Трамп в конце концов откажется от иранской сделки?

Пьер Конеза, эксперт:

"Первая реакция вероятно последует от Ирана, который возобновит свою ядерную программу, если США выйдут из соглашения. Ну, а европейцы будут вынуждены как-то снижать накал страстей. Но мы видим, что позиция Трампа и после визита президента Макрона никак не сдвинулась с места по интересующим нас вопросам: речь идет о Парижском соглашении (по климату) и Иране."