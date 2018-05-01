"Газпром" завершил строительство первой нитки "Турецкого потока". Глубоководная укладка морского участка газопровода была успешно закончена в понедельник у черноморского побережья Турции.
"Турецкий поток": строительство первой нитки газопровода завершено
"Турецкий поток": строительство первой нитки газопровода завершено
Как отмечают в "Газпроме" работы идут в полном соответствии с графиком. Согласно намеченному плану, укладка второй нитки газопровода начнется в третьем квартале текущего года 2018 года.
Именно вторая нитка предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первая же будет использоваться для поставок российского газа на турецкий рынок. Турция - второе по значимости экспортное направление "Газпрома".
Россия начала строительство "Турецкого потока" вместо "Южного потока", который в 2014 году был заблокирован Болгарией под давлением Евросоюза. Но и с Анкарой переговоры у Москвы были весьма непростые.
Осенью 2015 году ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Россия объявила о приостановке сотрудничества с Анкарой, в том числе и по "Турецкому потоку". Но экономические интересы сторон возобладали и спустя год кризис в отношениях удалось преодолеть.