Сексуальное насилие в спортивном центре

Вокруг муниципального спортивного центра в промышленном пригороде Сан-Паулу разгорелся скандал из-за репортажа о сексуальных домогательствах по отношению к детям и подросткам. Бразильский телеканал Globo провел собственнное расследование, в ходе которого 40 гимнастов рассказали о надругательствах, которым они в прошлом подверглись со стороны тренера Фернандо де Карвальо Лопеса. На следующий день после выхода репортажа в эфир он был уволен. Сам тренер, проработавший в клубе около 20 лет, в телефонном интервью журналистам заявил, что его совесть чиста, а спортсменам придется доказывать свою правоту.