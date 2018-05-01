Жизнь без рук

Чэнь Цзыфан живет обычной жизнью. Но привычные нам вещи он делает по-другому. Чэнь родился без рук, но он научился умело обращаться со столовыми приборами, молотком и даже бензопилой. Он самостоятельно кормит животных – обитателей его фермы, косит траву, пропалывает грядки, готовит, моет посуду.

"Такова жизнь. Если ты сильный, то любые трудности тебе будут ни по чем. А если слабый, то тебя остановит даже небольшое препятствие".

Когда Чень был маленьким, его не хотели брать ни в одну школу. Мать обошла восемь учебных учреждений. Преподаватели дали мальчику шанс, только когда увидели, что он умеет одеваться, есть и писать, используя лишь пальцы ног. Каждый день Чэнь проходил до школы четыре километра по горной дороге. Но это не самое страшное. Хуже для мальчика было унижение, которое он испытывал, обращаясь за помощью к одноклассникам, когда ему нужно было сходить в туалет.

Сейчас Чэню 29 лет. Мобильным телефоном он научился пользоваться лишь два года назад. И вскоре мужчина решил заняться бизнесом. Он создал онлайн-магазин, где продает местные продукты. По признанию Чэня, благодаря интернету перед ним открылось очень много возможностей. Но мужчина думает не только о себе.

"Я хочу помочь жителям своей деревни, чтобы они могли продавать то, что выращивают. Таким образом все больше людей смогут заработать себе на жизнь. Я думаю, для меня это главная ценность".