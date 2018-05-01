В Сан-Паулу из-за пожара обрушилась высотка

В бразильском городе Сан-Паулу загорелся, а затем обрушился высотный дом. Жертвой инцидента, причиной которого предположительно стал взрыв газового баллона, стал по меньшей мере один человек. Трое пропали без вести. Формально здание принадлежало полиции, но уже много лет оно было заброшено, и в нем поселились сквоттеры (около 50 семей). Власти опасаются, что число жертв может возрасти, в связи с тем, что точно неизвестно, сколько человек могли находиться внутри 26-этажного дома в момент пожара и обрушения. На борьбы с огнем были брошены 150 пожарных.Место инцидента оцеплено полицией.