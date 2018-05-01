По меньшей мере один человек погиб и трое пропали без вести в результате пожара и обрушения многоэтажного дома в бразильском городе Сан-Паулу. Формально здание принадлежало полиции, но уже много лет оно было заброшено и в нем поселились сквоттеры. Власти не исключают, что число жертв может возрасти, поскольку доподлинно неизвестно о том, сколько человек могли находиться в горящей высотке. Причиной пожара предположительно стал взрыв газового баллона. В борьбе с огнем были задействованы 150 пожарных.
Сан-Паулу: дом загорелся и рухнул
Сан-Паулу: дом загорелся и рухнул
Говорят очевидцы:
"Я добрался до 10-го этажа. Стучал в каждую дверь и кричал "пожар", "пожар" и бежал дальше. Когда оглядывался назад, видел бегущих за мной людей. И меня это немного успокаивало. Потом я спустился до шестого этажа и смог позвать других людей. А в момент, когда мы уже спустились вниз, я увидел как пламя охватило здание."
"Все случилось так быстро. У меня только и время было, чтобы вещи свои взять и постучать соседям. Здание рухнуло в момент!"
Пожар начался в час двадцать по местному времени. Уже через полтора часа 26-этажное здание рухнуло. В настоящее время район инцидента оцеплен полицией.