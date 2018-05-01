Сан-Паулу: дом загорелся и рухнул

По меньшей мере один человек погиб и трое пропали без вести в результате пожара и обрушения многоэтажного дома в бразильском городе Сан-Паулу. Формально здание принадлежало полиции, но уже много лет оно было заброшено и в нем поселились сквоттеры. Власти не исключают, что число жертв может возрасти, поскольку доподлинно неизвестно о том, сколько человек могли находиться в горящей высотке. Причиной пожара предположительно стал взрыв газового баллона. В борьбе с огнем были задействованы 150 пожарных.