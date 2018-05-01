Портал TMZ назвал причину смерти Авичи

Шведский диджей и музыкальный продюсер Авичи (настоящее имя Тим Берглинг) скончался от обширной кровопотери, после того, как нанес себе раны осколком бутылки. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил портал TMZ.
Ранее семья погибшего выпустила заявление, из которого можно было сделать вывод, что Авичи покончил с собой, хотя прямо в тексте о суициде не говорилось. Родственники заявили, что музыкант испытывал "сильный стресс", к которому его привел "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа. О смерти Авичи стало известно 20 апреля. Он умер в Омане в городе Маскат.