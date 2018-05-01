Уехать в Швейцарию... чтобы умереть

Кто-то едет в Швейцарию, чтобы насладиться красотой Альп или Женевского озера, а австралийский ученый Дэвид Гудолл мечтает попасть в эту страну, чтобы... умереть. Сейчас ему 104 года. По признанию известного ботаника и эколога, он сильно сожалеет, что дожил до этого возраста. "Я несчастлив. Я хочу умереть". За последний год у Гудолла было несколько неудачных попыток суицида, и в итоге он решил поехать в Швейцарию, где законодательно разрешена эвтаназия. Мужчину поддерживает и его семья: "Они понимают, насколько я недоволен своей жизнью, со всех точек зрения. И чем скорее она подойдет к концу, тем лучше".