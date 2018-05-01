Кто-то едет в Швейцарию, чтобы насладиться красотой Альп или Женевского озера, а австралийский ученый Дэвид Гудолл мечтает попасть в эту страну, чтобы... умереть. Сейчас ему 104 года. По признанию известного ботаника и эколога, он сильно сожалеет, что дожил до этого возраста. "Я несчастлив. Я хочу умереть". За последний год у Гудолла было несколько неудачных попыток суицида, и в итоге он решил поехать в Швейцарию, где законодательно разрешена эвтаназия. Мужчину поддерживает и его семья: "Они понимают, насколько я недоволен своей жизнью, со всех точек зрения. И чем скорее она подойдет к концу, тем лучше".
Уехать в Швейцарию... чтобы умереть
Уехать в Швейцарию... чтобы умереть
При поддержке одной некоммерческой организации Гудоллу удалось собрать 13 тысяч долларов на билет. В Швейцарию он отправится уже на этой неделе. Процедура будет проведена в клинике в Базеле. В данном случае речь идет не об эвтаназии, а о таком называемом "ассистированном суициде". Разница в том, что во время эвтаназии смертельный препарат человеку вводит врач, а при ассистированном суициде – сам пациент.
В Австралии эвтаназия разрешена только в штате Виктория. Соответствующий закон был принят в 2017 году. Вступит в силу он только в 2019, и его действие распространяется только на неизлечимо больных людей, которым, по прогнозам врачей, осталось жить не более полугода.