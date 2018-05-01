Отсров Эльба на Google Maps

К наступлению лета все пляжи и тропинки острова Эльба в итальянском регионе Тоскана появятся на картографическом сервисе Google Maps. Благодаря видеосъемке с помощью сертитифицированной компанией Google панорамной камеры Insta360 и системы дронов можно будет, используя смартфон, не потеряться на острове и исследовать свыше 200 пляжей и 400 килеметров различных маршрутов — даже в одиночку.