К наступлению лета все пляжи и тропинки острова Эльба в итальянском регионе Тоскана появятся на картографическом сервисе Google Maps. Благодаря видеосъемке с помощью сертитифицированной компанией Google панорамной камеры Insta360 и системы дронов можно будет, используя смартфон, не потеряться на острове и исследовать свыше 200 пляжей и 400 килеметров различных маршрутов — даже в одиночку.
Отсров Эльба на Google Maps
Отсров Эльба на Google Maps
Идея этого инновационного проекта родилась в официальной организации по развитию туризма на острове Visit Elba. В организации утверждают, что это первая в своем роде подробная картография территории.
Эльба считается одним из наиболее известных и живописных островов Италии, ежегодно его посещают около 1,7 млн туристов.