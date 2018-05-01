День Европы в Татабанье

День Европы празднует в Первомай небольшой венгерский город Татабанья на северо-западе страны. В 2004 году, ровно 14 лет тому назад, Венгрия присоединилась к Европейскому союзу. Это было пятое расширение: в ЕС вместе с Венгрией вошли ещё 9 стран - в том числе Кипр, Чехия, Словакия, Словения Польша и 3 балтийских республики.

"Мы живем в ЕС уже достаточно долго, - говорит эта жительница Татабаньи, - и я ещё ничего плохого от этого не видела. Действия ЕС нам во благо, в не во вред".

Ежегодно в День Европы народные гулянья организуются в городском парке Татабаньи, на берегу одного из озёр, которыми славится этот регион. И, конечно же, собравшиеся много говорят о роли Евросоюза в их жизни и роли Венгрии в ЕС:

"Одно из преимуществ членства в том, что ЕС помогает Венгрии финансово. Я уверен, что благодаря помощи ЕС наша страна развивается гораздо быстрее, чем раньше".

"ЕС - это как брак, только супружеских пар тут много. Поэтому нам нужно каждый день придерживаться баланса в отношениях между государствами-членами на самом высоком уровне. И если кто-то предпринимает неправильные шаги, он должен нести за них ответственность, а иногда и наказание".

"Венгрия всегда может оказаться в ситуации, когда ей понадобится помощь ЕС. Поэтому мы должны принимать правила Евросоюза, даже если в некоторых случаях мы думаем иначе. Вот лично я, к примеру, не согласна с квотами на приём мигрантов. Но если мы берём деньги от ЕС, то мы должны выполнять и принимаемые Брюсселем решения.

"Я верю в Евросоюз, это действительно единство многообразий".