В Сирии в ночь на понедельник по позициям правительственных войск были нанесены ракетные удары. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о 26 погибших, большинство из которых - иранские военнослужащие.
Ракетные удары по позициям правительственных войск
Ракетные удары по позициям правительственных войск
В организации утверждают, что вероятнее всего, обстрел вёлся военными Израиля. В свою очередь, власти еврейского государства отказались комментировать эту информацию.
Бомбардировке подверглись военные базы и склады с оружием в центре и на севере страны - в провинциях Хама и Алеппо. Именно в этих районах дислоцированы иранские военные. Но официальный Тегеран гибель кого-либо из них не подтверждал.
В понедельник президент Сирии Башар Асад провёл переговоры с Алаэддином Боруджерди, который возглавляет парламентский комитет Ирана по национальной безопасности и внешней политике. В совместном заявлении по итогам встречи стороны не упомянули произошедшее минувшей ночью.
Асад заявил лишь, что "враждебно настроенные страны перешли к прямой агрессии", но это "лишь усилит решимость сирийцев в борьбе за национальный суверенитет".
9 апреля ракетным ударам подвергся сирийский военный аэродром Тифор в районе Пальмиры. Дамаск и Москва утверждали, что налёт совершили израильские ВВС. Тогда, как и в этот раз, Израиль оставил без комментариев выдвинутые в свой адрес обвинения.