Бразильский серфингист Родриго Коша признан человеком, «оседлавшим» самую высокую волну в истории. В ноябре 2017 года у берегов Португалии он укротил вал высотой 24,4 м — это размер восьмиэтажного дома.
Круче нас только волны
Круче нас только волны
По ряду причин Международная лига сёрфинга подтвердила рекорд лишь сейчас, внимательно изучив предоставленное бразильцем видео. Вместе с наградой Коша получил и сертификат Книги рекордов Гиннеса.
Предыдущее достижение — 2011 года, 23,77 м, принадлежало американцу Гаррету Макнамаре.