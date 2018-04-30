Назначен новый глава МВД Великобритании

Саджид Джавид выступает за проведение справедливой иммиграционной политики. Об

этом он заявил в своей первой речи в должности главы МВД. "Наиболее срочной задачей, которая стоит передо мной, является оказание помощи тем британским гражданам, которые прибыли из стран Карибского бассейна, так называемое поколение Виндраш, чтобы убедиться, что к ним относятся с честностью и порядочностью, которых они заслуживают", — подчеркнул министр.

"Мои родители приехали в нашу великую страну в 1960-х годах, они приехали из Пакистана, чтобы помочь построить эту страну", — сказал он,

Ранее Саджид Джавид возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления и на посту главы МВД сменил Эмбер Радд, которая накануне подала в отставку на фоне иммиграционного скандала. В его основе лежат проблемы поколения Виндраш: на лайнере под названием "Виндраш Эмпайр" в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки, за которыми последовали тысячи выходцев из других стран карибского региона — их иммиграция поощрялась Лондоном для восполнения нехватки в рабочей силе в послевоенный период. В 1971 году в рамках нового иммиграционного закона они получили право бессрочно остаться в Великобритании, однако после ужесточения законодательства в 2012 году, когда Тереза Мэй была главой МВД, некоторым из них стала грозить депортация, так как они были признаны незаконными мигрантами.

После того как стало известно, что внутри британского МВД были установлены целевые показатели по количеству мигрантов, которых необходимо высылать в год, Радд, выступая в Палате общин, сообщила, что ничего об этом не знала. Но местные СМИ выяснили, что Радд все-таки была в курсе показателей.

За последние полгода правительство Терезы Мэй покинули уже четыре министра.