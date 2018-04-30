Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй приняла отставку министра внутренних дел Эмбер Радд.
Глава МВД ушла в отставку
Глава МВД ушла в отставку
Уход Радд с поста - новый этап скандала, в центре которого оказалась и она, и косвенно - глава кабинета министров Британии.
Приехавшим 70 лет назад в страну выходцам с Ямайки, чья трудовая миграция поощрялась Лондоном - в результате ужесточения законодательства шесть лет назад - в то время сама Мэй была главой МВД , стала грозить депортация.
СМИ сообщили, что в ведомстве имеются и разнарядки по высылке мигрантов.
Радд вначале заявила, что ей об этом ничего неизвестно, но будучи пойманной прессой на вранье, вынуждена была написать заявление об уходе.