Совершающий ближневосточное турне, новый госсекретарь США Майклом Помпео раскрыл некоторые детали своих переговоров с Ким Чен Ыном.
Майкл Помпео ставит условия Пхеньяну
Майкл Помпео ставит условия Пхеньяну
Главным содержанием беседы было настоятельное требование США о полном и окончательном прекращении ядерной северокорейской программы. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил по приезде в Иорданию.
"Значение имеет каждый шаг в этом направлении. Задача остается прежней - настоящее, полное и безвозвратное прекращение атомных разработок. Это и было целью нынешней американской администрации. Президент Трамп оказывал и оазывает экономическое давление на северных корейцев, и имеющуюся возможность довести начатое до конца необходимо полностью использовать", - подчеркнул
Майкл Помпео.
Никаких обещаний, касающихся относительного смягчения экономических санкций Помпео не дал, отметив, что США ожидают от КНДР не слов, а дел.