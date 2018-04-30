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Иордания

Майкл Помпео ставит условия Пхеньяну

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Майкл Помпео ставит условия Пхеньяну

Майкл Помпео ставит условия Пхеньяну
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Совершающий ближневосточное турне, новый госсекретарь США Майклом Помпео раскрыл некоторые детали своих переговоров с Ким Чен Ыном.

Главным содержанием беседы было настоятельное требование США о полном и окончательном прекращении ядерной северокорейской программы. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил по приезде в Иорданию.

"Значение имеет каждый шаг в этом направлении. Задача остается прежней - настоящее, полное и безвозвратное прекращение атомных разработок. Это и было целью нынешней американской администрации. Президент Трамп оказывал и оазывает экономическое давление на северных корейцев, и имеющуюся возможность довести начатое до конца необходимо полностью использовать", - подчеркнул

Майкл Помпео.

Никаких обещаний, касающихся относительного смягчения экономических санкций Помпео не дал, отметив, что США ожидают от КНДР не слов, а дел.