Нигер и ЕС в борьбе с торговлей людьми

После войны в Ливии соседствующий с ней Нигер за 6 лет стал главным транспортным узлом для торговли людьми. Поток мигрантов к Средиземноморью, в основном из южной Сахары и Западной Африки, проходит именно через Нигер.

Многие из этих мигрантов вынуждены возвращаться домой, нередко побывав в настоящем аду.

Канал Euronews сумел пообщаться с некоторыми из них на автобусной остановке в столице Нигера Ниамее:

"Мой опыт в Бенгази был очень тяжелым. Я не вру, там находятся много африканцев и ливийцы насильно привозят всех в одно помещение и говорят, что тебе нужно заплатить им около 350 долларов, чтобы они посадили тебя на судно. А затем они удерживают тебя против твоей воли, угрожают каждый день, бьют, и заставляют тебя работать на ферме", - заявляет мигрант.

"Понимаете, ливийцы настоящие дикари, только Бог смог спасти меня от них. Потому что до сих пор я не понял, как я смог от них сбежать. Многие мои друзья и знакомые погибли на моих глазах. Когда ты звонишь своей семье, они бьют тебя, чтобы твои родственники слышали это. Чтобы они быстрее отправили деньги. Многие умирают, а другие остаются инвалидами в результате таких пыток", - заявляет другой.

Все мигранты отправляются в город Агадес на севере Нигера на автобусе. Там их встречают контрабандисты на пикапах, чтобы перевезти их нелегально в Ливию. Агадес - это и пункт отправления для тех, кто решил все бросить и вернуться. Они возвращаются в Ниамей, где Международная организация по миграции помогает вернуться мигрантам домой бесплатно.

Торговля людьми стала главной угрозой стабильности в Нигере. Поскольку контрабандисты скооперировались с бандитами и джихадистами, которые контролируют эту часть региона Сахель, между Ливией, Мали и Нигерией.

Для мигрантов необычайно трудно добраться до Средиземноморского побережья Ливии. Даже, если им удалось туда добраться, их либо задерживает нигерская армия и отправляет назад, либо они попадают в мир организованной преступности в Ливии. Де-факто Нигер стал "жандармом Африки" после заключения определенной сделки с Евросоюзом. Часть гражданского общества в Нигере считает, что подобные соглашения имеют под собой колониальный характер.

Население Нигера разочаровано тем, что поток мигрантов через их страну сократился. Ведь мигранты - это источник бизнес возможностей для маленьких магазинов, водителей и автобусных компаний.

"Я бы не сказал, что поток мигрантов прекратился совсем. Власти Нигера предприняли меры безопасности, контрабандистов арестовывают, автотранспорт, на которых людей перевозили, изъят, и все это вместе должно дать толчок развития тем людям, которые раньше занимались только этим", - заявил полос ЕС в Нигере Рауль Матеуш Паола.

Евросоюз обязался предоставить Нигеру 230 млн евро помощи через Африканский трастовый фонд и 596 млн через Европейский фонд развития соответственно. Брюссель также финансирует 5 Международных ассоциаций по миграции, которые должны помогать мигрантам вернуться домой или давать им право на убежище.