Все взгляды в Брюсселе прикованы к Вашингтону - так как 1 мая истекает дедлайн по отсрочке ввода тарифов на сталь и алюминий.
ЕС готов к "торговой войне" с США
ЕС готов к "торговой войне" с США
Накануне Европейский комиссар по торговле, Сесилия Мальмстрем, должна провести переговоры со своим американским коллегой Уилбуром Россом.
В бельгийской столице, Маргаритис Шинас, пресс-секретарь Еврокомиссии заявил, что День труда будет полон работы и только намекнул на официальную позицию ЕС.
"Единственное, что я могу сказать, это то, что мы терпеливы, но и одновременно готовы ко всему", - заявил он.
Эта подготовка включает в себя целый ряд ответных мер, нацеленных на американские товары в политически уязвимых штатах, и может достичь по общей сумме около 6,5 млрд евро. Такими товарами являются кукуруза, рис, клюква, бурбон, сигары, футболки, джинсы и мотоциклы.
Евросоюз заявил, что обсуждать торговые отношения с США он готов только после получения льгот на тарифы на сталь и алюминий. Такая позиция, как сообщается, вызвала негативную реакцию у Дональда Трампа, так как он предпочитает проводить двусторонние переговоры с ключевыми странами-участниками