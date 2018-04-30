ЕС урежет региональный бюджет?

Речные круизы набирают популярность в Брюсселе. В регионе официально открылся новый терминал в порту Брюсселя, который к 2030 году сможет принять до 35000 пассажиров и принести в городскую казну до 5 млн евро в год. Половина из 6-миллионного бюджета, затраченного на строительство терминала, выделили Европейские фонды регионального развития.

"Европа помогает нам лучше интегрировать порт в городскую среду, одновременно привнося доход в бюджет города. По сути, именно благодаря этим инвестициям мы смогли нанести Брюссель на карту ручного туризма в Бельгии", - заявляет замглавы порта в Брюсселе.

Подобные проекты могут не получить финансирование из бюджета Евросоюза в следующем году. Каждый год Брексит образует в бюджете дыру в 13 млрд евро, многие боятся сокращения бюджета в области развития стран и регионов по всей Европе.

В данный момент на региональную политику Евросоюз тратит почти треть бюджета - больше 350 млрд евро. Его большая часть идет на развитие восточноевропейских стран бывшего советского союза, которые экономически отстают от других стран. Но южные страны, входящие в ЕС, такие как Испания и Италия просят перенаправить эти средства на борьбу с массовой безработицей среди молодежи в следствие экономического кризиса.

"Региональное неравенство сохраняется, напротив, в некоторых частях Европы они растут, особенно в Южной Европе и частично в Западной", - заявляет наблюдатель ЕС Франческо Молика.

Еще один обсуждаемый вопрос, должны ли региональные расходы быть связаны с правительствами стран исходя из норм права, особенно высказанной обеспокоенностью Польши и Венгрии по этому поводу.

Но НПО предупреждают, что это может привести к негативным последствиям.

"На самом деле европейские фонды приносят пользу не только правительствам, но и населению, и это еще раз подтверждает, что Европа действует в интересах этих стран и может использоваться как инструмент для борьбы с евроскептицизмом", - заявил сотрудник НПО Рафаэль Аното.

Ожидаются тяжелые переговоры между странами-членами о росте их взносов в бюджет Евросоюза в будущем. Учитывая приоритетные задачи в областях обороны и миграционной политики, 27 странам-членам придется найти дополнительные средства для сохранения регионального развития.