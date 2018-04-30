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Великобритания

Королевская неустойка Клер Фой

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Королевская неустойка Клер Фой

Королевская неустойка Клер Фой
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Клер Фой, исполнительнице роли королевы Елизаветы в известном сериале, выплатят неустойку в размере 227 тысяч евро.

Такова была разница в гонорарах Фой и ее партнера по работе Мэтта Смита, исполнителя роли принца Филиппа.

Сам Смит заявил, что он всегда был за равенство оплаты актрис и актеров.

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