Клер Фой, исполнительнице роли королевы Елизаветы в известном сериале, выплатят неустойку в размере 227 тысяч евро.
Королевская неустойка Клер Фой
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Королевская неустойка Клер Фой
Королевская неустойка Клер Фой
Клер Фой, исполнительнице роли королевы Елизаветы в известном сериале, выплатят неустойку в размере 227 тысяч евро.
Такова была разница в гонорарах Фой и ее партнера по работе Мэтта Смита, исполнителя роли принца Филиппа.
Сам Смит заявил, что он всегда был за равенство оплаты актрис и актеров.