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США

Умер "Горящий Человек"

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Умер "Горящий Человек"

Умер "Горящий Человек"
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Cкончался Ларри Харви, основатель форума современного искусства Burning Man.

Он проводился ежегодно на протяжении более, чем 30-ти лет в США. Харви в начале апреля перенес инсульт. Он умер в окружении семьи в Сан-Франциско. Ему было 70 лет.

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