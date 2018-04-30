Cкончался Ларри Харви, основатель форума современного искусства Burning Man.
Он проводился ежегодно на протяжении более, чем 30-ти лет в США. Харви в начале апреля перенес инсульт. Он умер в окружении семьи в Сан-Франциско. Ему было 70 лет.
Умер "Горящий Человек"
Cкончался Ларри Харви, основатель форума современного искусства Burning Man.
Он проводился ежегодно на протяжении более, чем 30-ти лет в США. Харви в начале апреля перенес инсульт. Он умер в окружении семьи в Сан-Франциско. Ему было 70 лет.