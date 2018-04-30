Взрывы в Кабуле: ответственность взяла на себя ИГ

Три десятка погибших и около 50 раненых. В понедельник утром в столице Афганистана произошел двойной теракт. Смертники привели в действие взрывные устройства в квартале Шаш Дарак, где расположены иностранные дипмиссии, а также штаб-квартира афганской разведки.

Именно службы были безопасности были главной целью террористов, но не единственной. Первый взрыв прогремел в 8 утра по местному времени. А когда на место прибыли журналисты для освещения происшествия, грянул второй взрыв.

Среди погибших по меньшей мере 9 журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс и двое сотрудников Радио Свобода. Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство.

"Я ехал в квартал, где произошел взрыв, и по дороге разговаривал по телефону со своим коллегой, который уже был на месте. Он рассказывал, что произошло и вдруг связь оборвалась. Когда я добрался до места, то понял почему, везде были тела погибших людей, множество раненых", - рассказал Euronews один из очевидцев.

С начала года группировка "Исламское государство" заметно активизировалась в Афганистане. Это уже восьмой серьезный теракт с января. Буквально неделю назад в Кабуле смертник ИГИЛ взорвал себя в одном из шиитских кварталов. Тогда погибли 60 человек и более 100 получили ранения.