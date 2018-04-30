Главный тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча против мюнхенской "Баварии" заявил, что его команда выйдет на поле с целью забить гол. "Бавария приедет, чтобы сыграть отличный матч, у них не будет никаких комплексов", — сказал Зидан на пресс-конфренции в преддверии встречи, которая состоится 1 мая.
"Реал" и "Мадрид" готовятся к матчу
"Реал" и "Мадрид" готовятся к матчу
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес, в свою очередь, выразил надежду, что судьба матча будет зависеть от игроков, а не решения судьи. "Мы хотим выйти в финал", —сказал наставник чемпиона Германии.
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов на прошлой неделе мадридцы обыграли мюнхенцев со счетом 2:1, и таким образом клуб из Мюнхена уже в шестой раз подряд уступил "Реалу" в матчах Лиги чемпионов.