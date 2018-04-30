"Реал" и "Мадрид" готовятся к матчу

Главный тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча против мюнхенской "Баварии" заявил, что его команда выйдет на поле с целью забить гол. "Бавария приедет, чтобы сыграть отличный матч, у них не будет никаких комплексов", — сказал Зидан на пресс-конфренции в преддверии встречи, которая состоится 1 мая.