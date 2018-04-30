"За Telegram и свободный интернет!"

Белые бумажные самолётики взлетели над проспектом Сахарова. В понедельник в центре российской столицы прошёл митинг против цензуры в интернете и блокировки Telegram.
На призыв основателя мессенджера Павла Дурова воспользоваться "шансом выразить общую позицию" и "поменять ход истории" откликнулись 7,5 тысяч москвичей - по данным полиции, свыше 10 тысяч - по подсчётам организаторов.
Митингующие требовали исключить популярную соцсеть из реестра запрещённых ресурсов и отменить постановление Таганского районного суда о блокировке Telegram за отказ его руководства предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.
"Единственная отрасль, которая развивалась последние годы сама о себе - без государства, без дотаций, без трансфертов, без льгот - это интернет. И эти люди говорят: "вы в своём интернете плохо себя ведёте, поэтому мы сожрём ваш интернет", - заявил со сцены Алексей Навальный.
Российский оппозиционер призвал присутствующих принять участие в акции 5 мая на Тверской улице, несмотря на запрет столичных властей. Московская прокуратура направила предостережение организаторам несанкционированного шествия.