"Кливленд Кавальерс" четвертый раз обыграли "Индиану Пейсерс" и пробились в полуфинал регулярного чемпионата НБА (Восточная конференция). Матч закончился со счетом 105:101. Первая четверть оказалась для "Пейсерс" разгромной, но во втором и третьем периоде "Индиана" почти сравняла счет. Командам удалось сохранить интригу до последних секунд.
"Кливленд" пробился в полуфинал
"Кливленд" пробился в полуфинал
Феноменальной точностью в этом матче отличился ЛеБрон Джеймс, заработавший для "Кливленда" 45 очков. Центровой Тристан Томпсон оформил дабл-дабл. В составе "Индианы" больше всех выделялся Виктор Оладипо. На его счету также дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. На последних секундах матча ему удалось реализовать трехочковый бросок, но это, правда, не спасло его команду от поражения.
Следующим соперником "Кливленда" станет "Торонто Рэпторс". Первую встречу они проведут в эту среду на паркете канадской команды.