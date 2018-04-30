Горы цветов, свечи, плакаты с надписями, призывающими к любви и миру... Тысячи канадцев собрались в воскресение в центре Торонто, чтобы почтить память жертв атаки 23 апреля.
Торонто: акция памяти и скорби
Торонто: акция памяти и скорби
В мемориальной церемонии на центральной городской площади Мела Ластмана приняли участие высокопоставленные лица. В их числе - премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Перед началом мероприятия траурная колонна прошла по улице Янг-Стрит, повторив смертельный маршрут фургона, под колесами которого погибли 8 женщин и двое мужчин. Еще 15 человек получили травмы.
"Это потрясло всех. Там были девушки из нашего офиса. Это могло случиться с каждой из нас", - говорит эта участница шествия.
"Я считаю, что это мой долг - хранить память о жертвах", - добавляет молодой человек.
Водителем фургона оказался 25-летний Алек Минассян. Его мотивы пока не установлены. Есть версия, что Минассян испытывал ненависть к женщинам, и полиция не исключает, что его действия были обусловлены психическим расстройством.