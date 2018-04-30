"Лига" может вернуться за стол переговоров

Итальянские граждане недовольны ходом переговоров о формировании правительства. Об этом, как считают эксперты, говорят результаты административных выборов, прошедших в воскресенье в области Фриули — Венеция-Джулия на северо-востоке страны.

Правоцентристская коалиция в составе партий "Лига", "Вперёд, Италия" и "Братья Италии" набрала свыше 56% голосов. У "Лиги" во главе с Маттео Сальвини- 35%. На протяжении последних лет регионом управляла Демократическая партия. Она довольствовалась 18%. Утратило свои позиции и движение "Пять звёзд". Ей отдали голоса лишь 7,5% избирателей.