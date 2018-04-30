"Лига" может вернуться за стол переговоров

Итальянские граждане недовольны ходом переговоров о формировании правительства. Об этом, как считают эксперты, говорят результаты административных выборов, прошедших в воскресенье в области Фриули — Венеция-Джулия на северо-востоке страны.
Правоцентристская коалиция в составе партий "Лига", "Вперёд, Италия" и "Братья Италии" набрала свыше 56% голосов. У "Лиги" во главе с Маттео Сальвини- 35%. На протяжении последних лет регионом управляла Демократическая партия. Она довольствовалась 18%. Утратило свои позиции и движение "Пять звёзд". Ей отдали голоса лишь 7,5% избирателей.
Ни одна из этих политических сил не смогла получить большинство на парламентских выборах 4 марта.
"Пять звёзд" и "Лига"начали вести консультации о формировании правительства. Но позже с предложением о создании коалиции лидер популистской партии Луиджи Ди Майо обратился к левым. Однако Маттео Ренци, который оставил пост секретаря демпартии, но все еще пользуется большим влиянием в её кругах, накануне выступил против альянса с партией евроскептиков и предложил провестии новую избрательную реформу.
Эксперты предполагают, что победа "Лиги" на выборах в области Фриули — Венеция-Джулия позволит Маттео Сальвини вернуться за стол переговоров с Ди Майо. Если им не удастся договориться, в Италии могут пройти повторные парламентские выборы.