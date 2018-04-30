Нетаньяху обвинил Тегеран во лжи

В иранском МИДе назвали нелепым и ребяческим выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он в понедельник обвинил Тегеран во лжи. Премьер заявил, что в руки израильской разведки попали многочисленные документы, свидетельствующие о том, что разработка атомного оружия в исламской республике не прекращалась, несмотря на подписание «ядерной сделки».

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

«Я пришёл сюда, чтобы сказать вам одну вещь: Иран лгал, всё это время. Вот техническое задание на производство и испытание пяти боеголовок, по 10 килотонн каждая, для установки их на ракеты».

Нетаньяху заявил, что все документы переданы западным странам, в том числе США — которые именно сейчас решают вопрос о том, не возобновить ли санкции против Исламской республики.

Дональд Трамп, президент США:

«Я говорил о том, что именно это и происходит, они не сидят сложа руки. Они запускают ракеты, предназначенные, по их словам, для телевещания, но я

так не думаю. Посмотрим, что произойдёт, я не скажу вам, что я сделаю, хотя многие думают, что знают. Все точно знают, что до 12-го числа мы примем решение».

Соглашение, подписанное летом 2015 года, обязало Иран поставить свои атомные исследования под жёсткий международный контроль — в обмен на отмену западных санкций. Постепенное снятие ограничений началось в январе 2016 года.

Дональд Трамп жёстко критикует соглашение, подписанный Бараком Обамой, называя документ «ужасной сделкой». В последние недели Вашингтон предпринимает значительные дипломатические усилия в пользу аннулирования договора.