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Израиль

Нетаньяху обвинил Тегеран в о лжи

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Нетаньяху обвинил Тегеран в о лжи

Нетаньяху обвинил Тегеран в о лжи
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Reuters
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«Иранская ядерная сделка» основана на лжи Тегерана: об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, иранское руководство тщательно скрыло все свои ядерные архивы, и до сих пор в строгой секретности продолжает работу над проектом создания атомного оружия. Однако израильская разведка, согласно заявлению премьера, сумела получить доступ к десяткам тысяч файлов и документов.

Нетаньяху заявил, что все документы переданы западным странам, в том числе США — которые именно сейчас решают вопрос о том, не возобновить ли санкции против Исламской республики.