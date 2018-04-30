«Иранская ядерная сделка» основана на лжи Тегерана: об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, иранское руководство тщательно скрыло все свои ядерные архивы, и до сих пор в строгой секретности продолжает работу над проектом создания атомного оружия. Однако израильская разведка, согласно заявлению премьера, сумела получить доступ к десяткам тысяч файлов и документов.
Нетаньяху обвинил Тегеран в о лжи
Сейчас воспроизводится:
Нетаньяху обвинил Тегеран в о лжи
© Copyright :Reuters