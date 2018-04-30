В Афганистане хоронят жертв терактов. В результате двух взрывов в Кабуле погибли, по меньшей мере, 29 человек, девять из них — журналисты, в том числе фотокорреспондент Ша Мараи, который возглавлял фотобюро агентства AFP в столице Афганистана. Смертники привели в действие взрывные устройства в квартале Шаш Дарак, где расположены иностранные дипмиссии, а также штаб-квартира афганской разведки. Десятки человек получили ранения.
В Афганистане хоронят жертв терактов
В Афганистане хоронят жертв терактов
В тот же день в провинции Хост на юго-востоке страны был застрелен Журналист телеканала BBC Ахмад Шах.
Второй взрыв в Кабуле прогремел, когда на место прибыли работники СМИ для освещения происшествия. По данным следствия, один из террористов притворился журналистом с фотоаппаратом. Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя терростическая группировка ИГИЛ, которая в последнее время заметно активизировалась в Афганистане. Это уже восьмой серьезный теракт в стране с января. Неделю назад жертвами взрыва в шиитском квратале в Кабуле стали 60 человек
Росдтвенники жертв и пострадавших рассказывают:
"Мой двоюродный брат Салим работал на телеканале Mashal TV, он убит".
"Я не знаю, в какую больницу отвезли моего сына".
В понедельник в Афганистане произошла еще одна трагедия: не менее 11 детей стали жертами террористического нападения на конвой иностранных военных сил в провинции Кандагар. Данные о пострадавших среди иностранных военных не приводятся.