Осторожно, тигровый комар

Органы здравоохранения Франции призывают к бдительности: в 42 департаментах страны зафиксировано присутствие тигровых комаров, что в два раза больше, чем два года назад. Эти насекомые - потенциальные разносчики вирусов "чикунгунья" и "зика", а также лихорадки денге. Последняя свирепствует сейчас на острове Реюньон. Здесь с начала года подтверждено 1400 случаев заболевания. Из-за частых поездок на Реюньон и обратно, предупреждает французский Минздрав, есть риск ввоза лихорадки в метрополию.