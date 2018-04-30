Органы здравоохранения Франции призывают к бдительности: в 42 департаментах страны зафиксировано присутствие тигровых комаров, что в два раза больше, чем два года назад. Эти насекомые - потенциальные разносчики вирусов "чикунгунья" и "зика", а также лихорадки денге. Последняя свирепствует сейчас на острове Реюньон. Здесь с начала года подтверждено 1400 случаев заболевания. Из-за частых поездок на Реюньон и обратно, предупреждает французский Минздрав, есть риск ввоза лихорадки в метрополию.
Осторожно, тигровый комар
Осторожно, тигровый комар
На европейской территории Франции тигровые комары активны с мая по ноябрь. В опасности, как показано на карте, - юг страны. Желтым цветом отмечены регионы, где выявлено спорадическое появление насекомых.
Единичные случаи лихорадки денге в 2014 и 2015 году были отмечены в департаментах Эро и Гар. В прошлом году заболевание лихорадкой чикунгунья зафиксировано в департаменте Вар.
Для защиты от тигровых комаров специалисты советуют пользоваться репеллентами, носить одежду закрывающую тело и избегать посещения болотистых и сырых мест, которые так любят эти насекомые.