Ученые ЕС и Китая разрабатывают экоматериалы для отделки самолетов

Большинство современных самолетов изготовлены из алюминия и композитных материалов на основе угле- и стекловолокна. Для каркаса лайнера эти материалы пока вне конкуренции. А можно ли найти более экологичные решения для отделки, к примеру, салона - там, где сверхпрочность не нужна?

Дженс Башман, координатор проекта ECOCOMPASS: "Смотрите, здесь, внутри самолета мы пытаемся заменить некоторые традиционные материалы альтернативными, изготовленными из биопродуктов. Они вполне подойдут для потолочных и боковых панелей. Сегодня в самолетостроении эти части изготавливаются из многослойных композитов, своего рода "сэндвичей", с поверхностью из стекловолокна. Мы надеемся предложить более экологичное решение - например, композит на основе льняного волокна".

Натуральные волокна легче углеродных. На их производство требуется меньше энергии, к тому же, как выяснилось, они лучше поглощают шум. Исследователи совместного европейско-китайского проекта объединяют усилия в поиске рецептов композитов завтрашнего дня - на базе льняных волокон, переработанного сырья и смол, изготовленных из биоматериалов.

Дженс Башман, координатор проекта ECOCOMPASS: "Самое главное для нас - добиться, чтобы новые материалы обладали максимальной огнеупорностью. Мы также оптимизируем их механические характеристики, хотим, чтобы сцепление между смолами и волокнами было прочным. И, конечно, мы следим за тем, чтобы новый композит был легче существующего".

Образцы новых композитных материалов проходят тщательную проверку на земле, чтобы спрогнозировать их возможное "поведение" в воздухе. Так, специалистов, собравшихся для экспериментов в Португалии, интересует, как происходит деформация материала при растущем давлении. Данные заносятся в компьютерную модель, с помощью которой ученые симулируют воздействие на композит различных факторов.

Кармен Сгуаццо, исследователь: "Мы должны понять, что может выдержать этот материал и только потом тестировать его внутри самолёта. Разумеется, безопасность для нас - абсолютный приоритет."

Огнеупорность материала - также в перечне приоритетов. Все элементы, окружающие пассажиров в салоне самолета, должны быть устойчивы к воспламенению. Натуральные волокна, как известно, легко горят, и ученые размышляют, как устранить этот недостаток.

Жак Санкан, ведущий эксперт композитов, Airbus: "Мы проводим серию тестов с новыми материалами, ищем способ повысить их огнеупорность. Один из вариантов - добавить в наши биосмолы компоненты, которые сделают устойчивее к возгоранию. Это - одна из краеугольных задач проекта".

Китайские партнеры со своей стороны разрабатывают новые биокомпозиты, отправляя их на тестирование в европейские лаборатории. С учёными тесно работают авиастроители.

Сиосу И, координатор проекта ECOCOMPASS: "Мы сотрудничаем с группой Airbus, к примеру, а также с китайской авиационной промышленностью. Показываем им наши биокомпозиты. Думаю, эти материалы могут стать хорошим решением - экологичным, возобновляемым, адаптированным для авиапрома".

Полностью перевести самолеты на биокомпозиты - задача очень отдаленного будущего, а вот сделать салоны лайнеров экологичнее и дешевле благодаря смешанным материалам ученые собираются уже в ближайшие 10-20 лет.