"Рома" - "Ливерпуль": полиция к матчу готова

В атмосфере повышенных мер безопасности пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Рома" – "Ливерпуль". Он состоится 2 мая на Олимпийском стадионе в Риме. В этой связи, с 1 по 3 мая в центре города, парке Вилла Боргезе и на стадионе запрещается распитие спиртного, вынос на улицу стеклянных бутылок с безалкогольными напитками. Районы, где ожидается наплыв британских гостей, будут усиленно охраняться полицией.