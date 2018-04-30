В атмосфере повышенных мер безопасности пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Рома" – "Ливерпуль". Он состоится 2 мая на Олимпийском стадионе в Риме. В этой связи, с 1 по 3 мая в центре города, парке Вилла Боргезе и на стадионе запрещается распитие спиртного, вынос на улицу стеклянных бутылок с безалкогольными напитками. Районы, где ожидается наплыв британских гостей, будут усиленно охраняться полицией.
"Рома" - "Ливерпуль": полиция к матчу готова
"Рома" - "Ливерпуль": полиция к матчу готова
Джорджио Лучиани, представитель полиции : "Всего будет задействовано около одной тысячи агентов. Мы определяемся с последними деталями. Мы не забываем и о террористической угрозе. Поэтому наша готовность всегда остается на высоком уровне, независимо от проходящих спортивных событий."
24 апреля "Ливерпуль" на своем поле одержал победу над "Ромой" со счетом 5:2. Встречу омрачили беспорядки с участием фанатов обеих команд. Несколько болельщиков английского клуба серьезно пострадали. Один из них остается в коме.