Болельщики "Барселоны" отмечают досрочную победу своей команды в чемпионате Испании. Этот титул "сине-гранатовые" завоевали уже в 25-ый раз. В воскресенье подопечные Эрнесто Вальверде обыграли "Депортиво" со счетом 4:2. Хет-триком отметился Лионель Месси, еще один гол забил Филиппе Коутинью, который перешел в стан каталонцев только этой зимой. Теперь у идущего на втором месте в турнирной таблице мадридского "Атлетико" не осталось шансов догнать "Барселону".
"Барса" досрочно стала чемпионом Испании
"Барса" досрочно стала чемпионом Испании
"У этой победы такой приятный вкус. Каждый трофей "Барселоны" – большое событие. И отмечать это нужно с размахом".
"Завоевав этот титул, мы побили много рекордов. Мы так счастливы. Мы достойны этого".
"Невероятно! Фантастический дубль. Нам не хватает Лиги чемпионов, но мы не можем постоянно побеждать".
Неделю назад "сине-гранатовые" выиграли четвертый подряд Кубок Испании. В финале турнира они разгромили "Севилью". Но оформить хет-трик "Барселоне" не удастся: в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей команда Вальверде уступила "Роме" и выбыла из борьбы за главный клубный трофей Европы.