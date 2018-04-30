"Барса" досрочно стала чемпионом Испании

Болельщики "Барселоны" отмечают досрочную победу своей команды в чемпионате Испании. Этот титул "сине-гранатовые" завоевали уже в 25-ый раз. В воскресенье подопечные Эрнесто Вальверде обыграли "Депортиво" со счетом 4:2. Хет-триком отметился Лионель Месси, еще один гол забил Филиппе Коутинью, который перешел в стан каталонцев только этой зимой. Теперь у идущего на втором месте в турнирной таблице мадридского "Атлетико" не осталось шансов догнать "Барселону".