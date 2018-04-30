Пашинян: "Нам нужны перемены"

В Ереване в понедельник начались переговоры Никола Пашиняна с представителями правящей Республиканской партии. От поддержки республиканцев , у которых в парламенте большинство, во многом зависит исход голосования по кандидатуре лидера оппозиции на пост главы армянского правительства. Что, если этой поддержки добиться не удастся? На этот и другие вопросы корреспондента Euronews Никол Пашинян ответил в воскресенье:

Апостолос Стайкос, Euronews:

- Похоже, что что это конец политической битвы, из которой вы вышли победителем. Как вы себя чувствуете?"

Никол Пашинян, лидер армянской оппозиции:

- Вы знаете, я считаю, что победитель - это народ, народ Армении. Поскольку процесс, который происходит, прорыв, который произошел в Армении - это результат того, что люди поддержали наши идеи. Нам нужны перемены, Армении нужно новое правительство.

Euronews:

- Что вы делаете для того, чтобы получить поддержку Республиканской партии?

Никол Пашинян:

- Полагаю, что это вопрос повестки дня Республиканской партии. Я думаю, что они должны проанализировать политическую ситуацию в Армении и на основании этого анализа сделать правильные выводы.

Euronews:

- Представим, что в среду утром вы станете следующим премьер-министром Армении. Что вы сделаете в первую очередь, каковы ваши приоритеты?

Никол Пашинян:

- Моя первейшая задача - подготовка по-настоящему свободных, по-настоящему законных и по-настоящему демократических досрочных выборов в Армении.

Euronews:

- Когда?

Никол Пашинян:

- Мы считаем, что мы должны сделать это как можно скорее, но мы также понимаем, что должны достичь какого-то консенсуса с другими политическими партиями, в частности о времени проведения этих выборов.

Euronews:

- А что если республиканцы скажут: "Нет"? Скажут: "Мы не поддержим вас, потому что мы в вас не верим. Что вы собираетесь делать?"

Никол Пашинян:

- Думаю, что наш народ никакого другого решения не примет. Люди хотят, чтобы их кандидат стал премьер-министром Армении, и эта цель должна быть достигнута.

Euronews:

- Говорили ли вы с Кремлём. с Москвой?

Никол Пашинян:

- Мы встретились с парламентской делегацией России в нашем парламенте. Встреча прошла в позитивном ключе, это были очень позитивные переговоры.