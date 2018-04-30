Пашинян: "Мы выиграли битву, но война продолжается"

Участники акций протеста в Армении утверждают, что не уйдут с улиц, пока кандидат от оппозиции Никол Пашинян не вступит в должность премьер-министра. Чтобы занять этот пост, Пашиняну нужно набрать в парламенте 53 голоса. Поддержать его кандидатуру готовы три фракции, но получить необходимое большинство у него пока не получается. Исход выборов зависит от того, за кого отдадут свои голоса члены правящей Республиканской партии.