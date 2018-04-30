Участники акций протеста в Армении утверждают, что не уйдут с улиц, пока кандидат от оппозиции Никол Пашинян не вступит в должность премьер-министра. Чтобы занять этот пост, Пашиняну нужно набрать в парламенте 53 голоса. Поддержать его кандидатуру готовы три фракции, но получить необходимое большинство у него пока не получается. Исход выборов зависит от того, за кого отдадут свои голоса члены правящей Республиканской партии.
Пашинян: "Мы выиграли битву, но война продолжается"
Пашинян: "Мы выиграли битву, но война продолжается"
Говорят участники акции:
"Я приехал из Брюсселя, чтобы присоединиться к местным жителям, потому что впервые за долгое время мы увидели реальную демократию. Мы увидели, что вместе мы можем изменить ситуацию. Я здесь, чтобы внести свою лепту. Я хочу быть маленькой каплей в этом океане".
"Мы хотим изменить систему, мы хотим больше демократии. Мы не желаем жить так, как живем сейчас. Мы хотим, чтобы у нас была нормальная зарплата. Вы понимаете, что я имею в виду. Мы хотим, чтобы соблюдались права человека. У нас в стране не должно быть политаключенных".
Ждать решения парламента армянам осталось недолго. Голосование должно пройти уже во вторник.
Апостолос Стаикос, euronews: "Мы выиграли битву, но война продолжается", - с такими словами обратился Никол Пашинян к своим сторонникам. Лидер оппозиции призвал граждан не покидать улицы и продолжать борьбу за справедливость, демократию и свободу".