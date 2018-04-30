Двойной теракт в Кабуле

По меньшей мере 29 человек стали жертвами двойного теракта в столице Афганистана Кабуле. Среди них, как сообщается, девять журналистов. Взрывы прогремели в понедельник утром в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Десятки человек получили ранения.

Первый взрыв совершил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв раздался в том же районе спустя 20 минут, когда на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб и журналисты. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".