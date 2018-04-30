Более 20 погибли и несколько десятков получили ранения в результате двойного теракта в Кабуле. Атаку совершили террористы-смертники в понедельник утром. Ответственность за вылазку взяла на себя группировка "Исламское государство".
Взрывы в Кабуле: десятки жертв
Взрывы в Кабуле: десятки жертв
По данным полиции, один из взрывов прогремел в районе, где находятся посольства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана.
Целью второго взрыва стала группа журналистов, которые прибыли на место для освещения теракта. Под видом телеоператора в толпу людей смог затесаться смертник. В результате погибли 8 журналистов, в том числе сотрудники иностранных агентств, среди которых фотограф агентства "Франс Пресс".