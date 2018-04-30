"Кёнигсберг" вместо "Калининграда": стюардесса лишится работы

"Аэрофлот" уволит стюардессу, которая назвала Калининград Кёнигсбергом. Информация об этом появилась в воскресенье на официальной странице компании в Twitter. Инцидент произошел на прошлой неделе. Во время полета бортпроводница, сообщая по-английски, по какому маршруту выполняется рейс, произнесла "Кенисберг" вместо "Калининграда". О случившемся заговорили после того, как декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков написал об этом в своем микроблоге Twitter.

Эта история получила особый резонанс еще и потому, что, по словам Третьякова, объявление было сделано мужским голосом. "По-прежнему считаю, что я не мог перепутать женский голос с мужским. И знаю (много раз летал), что такие объявления в начале и в конце полёта все последние годы делает командир корабля". На странице в социальной сети "Вконтакте" Третьяков написал, что готов свидетельствовать в пользу стюардессы, если она к нему обратится.

В свою очередь в "Аэрофлоте" утверждают, что компания опросила нескольких пассажиров, и они сообщили, что звучал женский голос. Более того, представитель авиаперевозчика заявил, что старший бортпроводник сама признала вину.

В 1945 по решению Потсдамской конференции часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со столицей Кёнигсбергом отошла к Советскому Союзу. Годом позже город был переименован в Калининград по указу Президиума Верховного Совета СССР.