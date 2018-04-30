Первомай – история праздника

1 мая 1886 года чикагские рабочие организовали забастовку и демонстрацию с требованиями 8-часового рабочего дня. Все это закончилось кровопролитным столкновением с полицией и жертвам среди демонстрантов. А через три года, в июле 1889 года на Парижском конгрессе 2-го Интернационала было принято решение о праздновании “Дня солидарности рабочих всего мира” в память о кровопролитных забастовках чикагских рабочих.